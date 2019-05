Após sucesso de 'Shazam!', veja como fica o calendário de filmes do Universo DC

A boa recepção de "Shazam!" traz um novo fôlego para o Universo DC nos cinemas. Sete filmes estão planejados para os próximos anos, que vão da continuação de "Aquaman" – maior bilheteria mundial da franquia – a um novo filme solo do Batman.

Dentre as novidades recentes está a possível criação de um sub selo do Universo Estendido DC, que deve se chamar DC Dark ou DC Black. Segundo o The Hollywood Reporter, a ideia é que os filmes dessa marca sejam produções mais baratas e sob o comando de grandes nomes de Hollywood. O primeiro longa deste selo pode ser "Coringa", com produção de Martin Scorsese ("Taxi Driver").

Leia mais:

Sucesso nos anos 1990, ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ completa 25 anos de seu 1º episódio

Disney divulga as datas de estreia da próxima trilogia de ‘Star Wars’



De acordo com a apuração da revista especializada Entertainment Weekly, o calendário de filmes confirmados do Universo Estendido DC fica assim:

"Coringa"

4 de outubro de 2019 (provavelmente sob o selo "DC Dark")

4 de outubro de 2019 (provavelmente sob o selo "DC Dark") "Aves de Rapina (e a Fantabulosa Emancipação da tal Arlequina)"

7 de fevereiro de 2020

7 de fevereiro de 2020 "Mulher-Maravilha 1984"

5 de junho de 2020

5 de junho de 2020 Filme solo do Batman

25 de junho de 2021

25 de junho de 2021 Sequência de "Esquadrão Suicida"

6 de agosto de 2021

6 de agosto de 2021 Sequência de "Aquaman"

16 de dezembro de 2022

Em relação ao filme solo do Flash, há poucas certezas. A produção está cercada de rumores e não existe confirmações da Warner sobre o estágio atual da produção – ou mesmo se o ator Ezra Miller segue como protagonista do longa. Em um primeiro momento, a ideia era que o arco "Flashpoint" fosse o escolhido para a adaptação e, de certa forma, reiniciasse o universo no cinema.

"The Kitchen" não está nessa lista por ser da Vertigo – o selo adulto da DC Comics. Contudo, a produção segue a todo vapor e deve estrear dia 9 de agosto de 2019, nos Estados Unidos. Tiffany Haddish ("Viagem das Garotas"), Melissa McCarthy ("Poderia me Perdoar?") e Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") são mulheres casadas com membros do alto escalão da máfia irlandesa. O longa, ambientado na década de 1970, conta com a direção de Andrea Berloff ("Herança de Sangue").