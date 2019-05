Apresentador da BBC é demitido após tweet racista sobre bebê de Meghan Markle e Harry

O apresentador da BBC Danny Baker foi demitido 24h depois de comparar Archie, o bebê recém nascido de Meghan Markle e Harry, com um macaco.

No tweet ele escreveu “Royal baby sai do hospital”, acompanhado de uma foto em preto e branco mostrando um homem e mulher de mãos dadas com um chimpanzé vestido.

Reprodução / Twitter

Mais tarde, ele postou na mesma rede social que tinha acabado de ser demitido da BBC 5 Live. Falando sobre o tweet de Baker, um porta-voz da BBC disse: “Este foi um erro sério de julgamento e vai contra os valores que nós pretendemos incorporar”.