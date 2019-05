Villa Mix Festival anuncia lineup completo com grandes nomes do sertanejo, funk e eletrônico

O Villa Mix Festival já pegou seu público de surpresa com a confirmação do Maroon 5 como atração principal. Nesta quarta-feira (8), a organização do evento divulgou as demais atrações, com grandes nomes brasileiros do sertanejo, funk e eletrônico.

Além do grupo de pop americano estão confirmados: Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Luan Santana, Kevinho, Xand Avião, Bruno & Marrone, Alok, JetLag, Simone & Simaria, Denis DJ e Matheus & Kauan. O festival será nos dias 6 e 7 de julho no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

Veja também:

Anitta, Rincon Sapiência e Anavitória são destaques da Virada Cultural SP; confira atrações

O Terno celebra dez anos de carreira e reflete sua geração em ‘<atrás/além>’

A produção também divulgou os valores dos ingressos Villa Pass, que dão direito aos dois dias, divididos em três lotes. No promocional, a meia-entrada custa R$ 450, enquanto a inteira sai por R$ 900. Cada lotes seguinte aumenta R$ 50 para a meia-entrada e R$ 100 para a inteira, chegando a R$ 1,1 mil.

Também é possível adquirir a entrada social, em que 45% do valor do ingresso inteiro é descontado e doado ao projeto Criança Esperança. Neste caso, as entradas custam R$ 495 no lote promocional, R$ 550 no primeiro lote e R$ 605 no segundo.

Os ingressos estão disponíveis a partir desta quarta no site Tickets for Fun ou na bilheteria oficial do evento (sem cobrança de taxa de conveniência), que fica no Credicard Hall, também na zona sul de São Paulo.