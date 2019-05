‘Única vez que queimei feijão foi no MasterChef’, relembra Yukotorn Tapabutt

A apresentadora Ana Paula Padrão conversou com duas convidadas no MasterChef Para Tudo desta terça-feira, 7. Paula Salles, da terceira temporada, e Yukotorn Tapabutt, da quarta temporada, relembram suas passagens pelo talent show culinário e falaram da vida após a participação no programa.

"Eu tenho muita saudade das provas coletivas, da turma, do clima. A gente ficou super agarrado passando por aquelas provações", disse Paula que atualmente tem um serviço de buffet focado em gastronomia sustentável. "Peguei esse caminho que já era uma filosofia de vida e estou construindo a minha carreira", contou.

A cozinheira revelou que percebeu que gostava de preparar massas e trabalhar com fermentação após uma prova em equipe gravada na pizzaria Bráz Quintal. "Foi ali que eu descobri minha paixão por massas, foi ali que descobri o que eu queria fazer. Estou me especializando em fermentação natural. O programa foi um divisor de águas na minha vida, valeu muito a pena", disse.

Grávida de oito meses, Yukotorn Tapabutt também falou sobre a vida pós-talent show. "Eu descobri que tenho uma paixão pela cozinha e sinto que já estou no meu nível máximo. Faço freelancer, do lado de gastronomia. Antes eu era mais tradutora. As pessoas abriram o caminho para mim lindamente. Você sai do MasterChef com uma marca de qualidade", contou.

Yuko também relembrou dos desafios que enfrentou durante a sua temporada. "Única e última vez que eu queimei feijão foi no programa. Eu nunca ganhei uma prova em grupo e ninguém queria trabalhar comigo. Hoje eu cozinho sozinha, porque em grupo não dá certo", disse aos risos com seu sotaque característico. Confira a entrevista completa no vídeo acima.