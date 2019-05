Shows da Virada Cultural de SP terão transmissão ao vivo pela internet

A edição de 2019 da Virada Cultural de São Paulo será a primeira a contar com transmissão ao vivo pela internet. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Cultura da capital paulista nesta quarta-feira (8).

A ideia é que mesmo quem não consiga estar na cidade de São Paulo entre os dias 18 e 19 de maio possa aproveitar o evento. De acordo com o comunicado, uma equipe itinerante vai transmitir parte dos shows dos palcos do Centro. Já as atrações do Palco Theatro Municipal serão transmitidas ininterruptamente.

A apresentação dos shows será feita pela atriz Ana Flávia Cavalcanti, reconhecida por seu trabalho na novela "Malhação: Viva a Diferença", da TV Globo.

Para assistir, o público deverá acessar a plataforma Spcine Play, serviço de streaming da empresa paulistana de cinema. A programação completa da Virada Cultural 2019 está disponível neste link.