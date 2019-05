Reação de Neymar ao conhecer Will Smith representa qualquer fã; veja vídeos

Will Smith é quase unanimidade. Boa praça, engraçado, gentil, animado, ele é praticamente o que se convencionou chamar de labrador humano. É por isso que uma reação como a que Neymar teve ao conhecer o ator americano é completamente compreensível e identificável.

O craque brasileiro compartilhou em seu Instagram o momento em que é surpreendido pelo ator, que este ano estará em cartaz como o Gênio de "Aladdin" e na ficção científica "Projeto Gemini".

"Aí você tá de boa no telefone… Chega o seu ídolo", escreveu ele na sequência de vídeos que compartilhou no Instagram Stories. O encontro foi possibilitado pelo aplicativo de OTRO, que conecta os jogadores aos fãs com conteúdo específico. Ainda não ficou claro o que Will estava fazendo no mesmo lugar que o jogador.

O atacante do PSG pareceu não acreditar quando ouviu a risada característica de Will, que chegou abraçando e chamando Neymar de "irmão".

Neymar sentou no sofá, incrédulo, ao lado do ator. "Um dos melhores dias da minha vida! Muito bom te conhecer, cara. Will Smith, você é o melhor."

Veja o momento nos vídeos abaixo: