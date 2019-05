Produtores de Riverdale comentam escolha do nome do filho de Meghan Markle e príncipe Harry

Os produtores de "Riverdale" entraram na brincadeira sobre a escolha do nome do novo bebê real, divulgada nesta quarta-feira (8).

O príncipe Harry e Meghan Markle deram o nome de Archie Harrison Mountbatten-Windsor ao primeiro herdeiro, nascido na última segunda-feira (6) e, em resposta ao anúncio, os fãs da série do canal CW (exibido no Brasil pela Warner) começaram a brincar que o nome foi inspirado no protagonista, vivido pelo ator K.J. Apa.

Horas depois, o Twitter oficial de "Riverdale" publicou o seguinte:

Proud to be Archie. 👶👑 #Riverdale is new TONIGHT at 8/7c on The CW! pic.twitter.com/2G1hXB4c6d — Riverdale (@CW_Riverdale) May 8, 2019

Além de anunciar o episódio desta quarta-feira, a série aproveitou para fazer referência à família real britânica com os emojis.

O Twitter da tradicional Archie Comics, criadora dos personagens da série, também brincou com a novidade. "Eu sou bebê", escreveu.

Já Roberto Aguirre Sacasa, criador da série, publicou a seguinte montagem:

"Melhor.Crossover. Riverdale é real. Parabéns a Meghan e Harry. #archie"