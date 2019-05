Meghan Markle não pôde seguir plano de parto; saiba detalhes do nascimento do bebê real

O plano inicial para o nascimento do filho do Príncipe Harry e Meghan Markle era um parto natural, preferencialmente realizado em casa, em Windsor. Porém, a duquesa de Sussex não conseguiu seguir o plano original de parto e foi levada às pressas para um hospital em Londres.

Segundo fontes do jornal Daily Mail, Meghan foi, com escolta da Scotland Yard, na noite do último domingo. O menino, primeiro filho do casal, acabou nascendo na segunda-feira, às 5h26 (horário local) no Portland Hospital. Luxuosa, a maternidade do hospital realizada partos que custam, em média 17 mil libras (quase R$ 88 mil).

Apesar de seus planos frustrados, Meghan ficou pouco tempo no hospital, assim como a concunhada, Kate Middleton. Em seus três partos, de George (2013), Charlotte (2015) e Louis (2018), a duquesa de Cambridge escolheu o Hospital St. Mary, mesmo local onde o marido, o Príncipe William, nasceu.

Segundo o Daily Mail, Meghan recebeu alta ainda de manhã. Ela chegou em casa com o bebê, cujo nome ainda não foi revelado, antes das 12h. A mãe da duquesa de Sussex, Doria Ragland, conheceu o neto já no Frogmore Cottage, que se tornou residência oficial do casal há alguns meses.