The Jesus and Mary Chain confirma show em São Paulo

Um dos principais nomes do rock britânico da década de 1980, a banda The Jesus and Mary Chain retorna ao Brasil, para show único em São Paulo, dia 27 de junho, no Tropical Butantã.

Até então, eles tinham tocado no Brasil apenas em 2014, e agora surgem como parte da comemoração do selo Popload Gig.

Formado em 1983 por William e Jim Reid, o duo ganhou o mundo em 1985 com o álbum “Psychocandy”, que entrou para a história do rock mesclando seu dream-pop e shoegaze ao punk e ao glam-rock.

Em 2017, o JAMC lançou o elogiado “Damage and Joy”, primeiro álbum em 19 anos.

O primeiro lote já está a venda e custa R$ 174, sem taxa de conveniência, na bilheteria do Credicard Hall (av. Das Nações Unidas, 17.955, de terça a domingo, das 13h às 20h), ou pelo site ticketload.com, com taxa de conveniência.