Jerry Smith lança novo clipe ao lado da namorada Emily Garcia, modelo e ex-Miss Teen Brasil

O funkeiro Jerry Smith teve seu coração roubado. Na terça-feira (7), a modelo, influencer e ex-Miss Teen Brasil registrou o momento em que foi pedida em namoro pelo cantor, e publicou nas redes sociais. Agora, o casal aparece no mais novo videoclipe de Jerry Smith, que revela toda a química que já rolava antes do pedido.

Despontando há pouco tempo no cenário da música brasileira, Jerry Smith já acumula diversos feats e mais de oito milhões de seguidores apenas em seu Instagram. O funkeiro adota elementos do pop latino, em uma pegada mais melódica, combinando com a letra romântica de "Casalzin".

Confira o clipe recheado de sensualidade abaixo: