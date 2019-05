Jada Pinkett admite ter sido hostil com mulheres que avançaram sinal com Will Smith

Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith, admitiu ter partido para cima de mulheres que teriam avançado o sinal com o ator. A revelação foi feita na mais recente edição do programa Red Table Talk, uma espécie de mesa redonda que ela comanda no Facebook.

“Houve uma ou duas vezes em que eu talvez tenha sido um pouco hostil, quando senti que algumas mulheres tenham avançado o sinal, passado dos limites e sido desrespeitosas”, declarou a atriz de 47 anos.

“Eu sei quem eu sou, mas mais importante ainda, ele sabe quem eu sou. Então eu acho que é preciso um espaço interno de confiança, no final das contas isso é importante”, continuou a atriz em conversa com sua mãe, Adrienne Banfield Norris, e a amiga Ayesha Curry.

Jada e Will estão juntos desde 1997 e têm dois filhos: Willow, de 17 anos, e Jaden, de 20.