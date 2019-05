Grey’s Anatomy: Ator revela que haverá tensão entre casal no fim da 15ª Temporada

Este texto contém spoilers!

O episódio crossover de “Grey’s Anatomy” e “Station 19”, “What I Did for Love”, foi exibido na semana passada nos Estados Unidos e contou com a direção de Jesse Williams, que também interpreta o Dr. Jackson Avery.

Em entrevista ao Inquisitr, ele falou sobre como se sentiu confortável com o seu trabalho e o quanto amou o processo de edição, além de deixar escapar um comentário sobre o futuro do relacionamento do seu personagem com Maggie (Kelly McCreary).

No último episódio, Maggie e Jackson finalmente concordaram em dar um passo em seu relacionamento e ir morar juntos. Apesar de parece ser uma coisa positiva, o ator revelou que momentos complicados estão por vir.

“Eu acho que criamos um novo nível de mudança, frustração e tomada de decisão para Jackson e Maggie. Uma coisa é falar em morar juntos e outra é fazer isso, outra coisa é conviver de perto um com o outro sob estresse. Vamos realmente ver como essa pressão poderia estourar os canos”, avisou.

É, já podemos esperar algumas tensões para Maggie e Jackson!