Grafiteiro Akse 19 faz tributo a Arya Stark em muro na Inglaterra

Uma enorme arte que apresenta Maisie Williams, a intérprete de Arya Stark, em “Game of Thrones”, surgiu em um mural na cidade de Manchester, na Inglaterra. O mural foi criado pelo artista de rua inglês Akse 19.

Grande fã de "Game of Thrones", o artista já havia feito outros dois murais temáticos sobre a série, ambos de Peter Dinklage, que interpreta Tyrion Lannister.

Por que você decidiu colocar Arya Stark em sua arte?

Sou um grande fã de “Game of Thrones” e já havia feito dois murais de Tyrion Lannister: em Manchester, em 2014, e em Londres, em 2017. Eu ganhei esse pedaço de muro do projeto Outhouse, que dá oportunidades a artistas para mostrarem seus trabalhos em alguns muros de Stevenson Square. E, depois do terceiro episódio dessa última temporada, senti que deveria pintá-la.

Conte mais sobre o processo de criação.

Comecei fazendo esboços, então passei a incluir alguns tons, para depois ajustar as cores e trabalhar nos detalhes finais. A parte mais difícil foi conseguir a máxima semelhança nos detalhes.

Planeja fazer novos personagens de 'Game of Thrones'?

Não tenho planos para novos murais, mas, quem sabe…