Filho de Meghan Markle e príncipe Harry é apresentado ao mundo; veja fotos

Em meio ao caos do Brexit, os britânicos celebraram nesta semana o nascimento do novo integrante da família real. Nesta quarta-feira (8), o filho de Meghan Markle, duquesa de Sussex, e do príncipe Harry foi apresentado ao público em Londres.

O bebê apareceu dormindo, enrolado em uma manta branca e com um gorro na cabeça, nos braços do pai. A primeira aparição pública foi acompanhada de câmeras de televisão e fotógrafos no St. George’s Hall, do Castelo de Windsor.

Apesar da apresentação, a criança ainda não teve o nome revelado e deve conhecer a sua bisavó, a rainha Elizabeth II, até o fim desta quarta.

"Eu tenho os dois melhores homens do mundo, então estou muito feliz", disse Meghan. Já príncipe Harry usou o bom humor e afirmou não saber com quem o bebê se parece.

