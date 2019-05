CW dá aval ao spin-off de 'Riverdale' e série da Batwoman

A The CW oficializou, nesta terça-feira (8), a encomenda de mais duas séries para sua grade: "Batwoman" e "Katy Keene", esta última derivada de "Riverdale". Segundo a Variety, ambas devem estrear ainda este ano, no segundo semestre.

A atriz Ruby Rose dará vida a super-heroína na série, que conta com produção-executiva de Greg Berlanti, que também produz outras séries do Arrowverse, e roteiro de Caroline Dries ("The Vampire Diaries").

Segundo a sinopse de "Batwoman", Kate Kane (Ruby Rose) é uma lutadora abertamente lésbica que luta contra a criminalidade em Gotham. Contudo, antes de ser o símbolo da esperança como Batwoman, Kate precisa superar seus próprios demônios.

Já "Katy Keene" promete ser bem diferente de "Riverdale", já que acontece anos depois. A protagonista será interpretada por Lucy Hale ("Pretty Little Liars") e deve focar no caminho de jovens artistas. A ideia é que seja uma comédia dramática musical.

Ainda não foi definida a data de estreia de nenhuma das séries. Junto a esses anúncios, a emissora divulgou o primeiro teaser de "Batwoman".

Assista: