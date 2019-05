Chris Evans, o Capitão América, reencontra turma do colégio após 20 anos

No mesmo fim de semana em que Vingadores: Ultimato se tornou a segunda maior bilheteria da história do cinema, Chris Evans, intérprete do Capitão América, arrumou um tempo em sua agenda para reencontrar os colegas que estudaram com ele na escola Lincoln-Sudbury há cerca de 20 anos.

A reunião foi realizada em um restaurante de Massachusetts, nos Estados Unidos. "Muitas pessoas queriam tirar fotos com ele", disse Donna Scott, gerente do local, segundo o site Entertainment Tonight.

Na ocasião, o astro usou um crachá escrito 'Chris' e surpreendeu pela humildade.

Atualmente, o ator está na região gravando Defending Jacob, uma série baseada no romance de William Landay lançado em 2012.

Chris Evans attending his 20 year high school reunion and writing “Chris” on his little name tag the same weekend Endgame becomes the 2nd highest grossing movie of all time feels like the Chris Evansiest thing to ever Chris Evans pic.twitter.com/Bnc9vVsd1W

— Collin (@collinsapera) May 5, 2019