Após 'Vingadores: Ultimato', veja como fica calendário de filmes da Marvel

A Disney anunciou, nesta terça-feira (7), o calendário de filmes da Marvel. Após o sucesso de "Vingadores: Ultimato", fica no ar a expectativa do que vem por aí, considerando que os filmes caminham para o encerramento de um ciclo.

Leia mais:

CW dá aval ao spin-off de ‘Riverdale’ e série da Batwoman

Grafiteiro Akse 19 faz tributo a Arya Stark em muro na Inglaterra

Contudo, Kevin Feige já afirmou que a Saga do Infinito – como estão sendo chamados os filmes até aqui – não se encerra com o quarto longa da super equipe. A finalização acontece com "Homem-Aranha: Longe de Casa", que estreia no próximo dia 2 de julho (entenda).

Sete títulos estão sendo planejados, mas não há data confirmada para nenhum deles. Mesmo assim, a Disney reservou oito datas para os longas da Marvel, entre maio do próximo ano e julho de 2022.

Confira:

1 de maio de 2020

6 de novembro de 2020

12 de fevereiro de 2021

7 de maio de 2021

5 de novembro de 2021

18 de fevereiro de 2022

6 de maio de 2022

29 de julho de 2022

Dentre os filmes em planejamento, tem desde sequências a introdução de novos personagens.

Veja: