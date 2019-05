Archie? Fãs de Riverdale comemoram, mas nome do bebê real é homenagem a Diana

No início da tarde desta quarta-feira (8), a família real britânica revelou o nome de seu mais novo integrante. O filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, nascido na última segunda-feira (6) se chama Archie Harrison Mountbatten-Windsor!

O nome certamente não obedeceu às expectativas dos britânicos que apostaram que o nome do primeiro bebê do duque e da duquesa de Sussex seria tradicional, como os dos filhos do príncipe William com Kate Middleton. Maaaas, teve uma turma que ficou bem contente com a escolha: os fãs dos quadrinhos da Archie Comics ou, mais provável, de "Riverdale", série baseada nesses personagens criados ainda na década de 1940 e que é sucesso nos últimos anos.

Rapidamente, fotos e gifs do ator neozelandês K.J. Apa, que interpreta o personagem na série, tomaram o Twitter:

Não consigo superar que o bebê real chama Archie pic.twitter.com/wsHhbu9lA4 — Bart Harley Jarvis (@_ana_c) May 8, 2019

E a conclusão mais rápida foi:

o nome do filho do príncipe harry e meghan se chama archie com certeza são fãs de riverdale — darlon. (@wtfjered) May 8, 2019

Adorei que o casal Marry maratonou Riverdale durante a gravidez e homenageou o Archie com o nome do filho 💙 pic.twitter.com/Ix1xByFE5t — Marcela Hippe (@MarcelaHippe) May 8, 2019

Embora seja divertido imaginar Harry e Meghan maratonando a série, hit adolescente, a escolha de um nome tão pouco tradicional guarda guarda uma homenagem à Princesa Diana, mãe de Harry, morta em 1997.

Archibald Campbell foi o nome de um dos ancestrais de Diana. Ele foi o nono Conde de Argyll, na Escócia. O significado do nome no país é "verdadeiro e ousado".