Produtora anuncia novo festival de rock em São Paulo, que deve acontecer ainda este ano

A produtora de shows Mercury Concert publicou um vídeo nesta segunda-feira (6) alertado os fãs para o Rock Fest. A ideia é que um novo festival seja criado ainda este ano, voltado ao gênero, na cidade de São Paulo.

Pelas imagens, repletas de "mensagens subliminares", fica subentendido que as bandas Megadeth, Scorpions, Whitesnake e Europe estarão no line-up. Com exceção da última, todas as bandas se apresentam na edição deste ano do Rock in Rio.

Vale lembrar que a produtora foi a responsável por trazer bandas como Guns N’ Roses e AC/DC ao Brasil. Ainda não há informações sobre datas ou local.

