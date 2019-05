Museu Afro Brasil faz exaltação a Bahia em nova exposição

‘Festa de N. Sra. da Conceição da Praia’ (1968), de Carlos Bastos / Divulgação

Um estado repleto de expressões e variedades culturais, com seus traços únicos, a Bahia é a homenageada da nova exposição que o Museu Afro Brasil inaugura nesta terça-feira (7): “A Cidade da Bahia, das Baianas e dos Baianos Também”, com curadoria de Emanoel Araújo.

O núcleo central da mostra é composto pelo modernismo baiano, com telas de Carlos Bastos (1925 – 2004), tapeçarias de Genaro Antônio Dantas de Carvalho (1926 – 1971), esculturas em ferro de José Adário dos Santos, esculturas de Rubem Valentim (1922 – 1991), além de joias de Waldeloir Rego (1930 – 2001).

Fotografias e pinturas de personalidades baianas do século 20 também ocupam o espaço, além do cinema, com a exibição de filmes ligados ao imaginário baiano como: “Barravento” (1962), dirigido por Glauber Rocha, ou “Bahia de Todos os Santos” (1960), de Trigueirinho Neto.

No Museu Afro Brasil

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, pq. Ibirapuera

Tel.: 3320-8900.

De terça a domingo, das 10h às 17h

R$ 6 (grátis aos sáb.)

Até 1º de setembro.