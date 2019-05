MasterChef Para Tudo: Paula Salles e Yukotorn Tapabutt revelam como programa mudou suas vidas

A Band exibe nesta terça-feira 7, às 22h, o programa MasterChef Para Tudo com a apresentadora Ana Paula Padrão. Além do resumo do episódio da semana semana, a atração receberá as participantes Paula Salles e Yukotorn Tapabutt para um bate-papo descontraído com Ana Paula Padrão em que elas revelam como o talent show culinário mudou a vida delas.

"O programa foi um divisor de águas na minha vida. Foi ali que descobri minha paixão por massas, o que eu queria fazer. Estou me especializando em fermentação natural", relembrou Paula Salles. Grávida de oito meses, Yuko também mudou de profissão. "Antes era mais tradutora. As pessoas abriram o caminho para mim lindamente. O MasterChef é uma marca de qualidade", disse.

A atração também vai mostrar uma visita de Elisa Fernandes, campeã da primeira temporada, à casa de Erick Jacquin. A cozinheira vai mostrar o que tem dentro da geladeira de um chef renomado. E o campeão do MasterChef Profissionais 2018, Rafael Gomes, vai mostrar como se faz um pato ao molho de maracujá com cuscuz e crispy de alho-poró, receita que se destacou no último episódio.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos, às 20h.