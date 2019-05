Lady Gaga aparece com look estilo 'boneca russa' no tapete do MET Gala; assista a transformação

Adeus sobriedade: após meses de "abstinência", Lady Gaga está de volta aos seus looks malucos e extravagantes. Para o baile de gala do MET (Metropolitan Museum of Art) deste ano, que aconteceu nesta segunda-feira (6), a artista escolheu uma roupa no estilo "boneca russa", com quatro momentos distintos.

Além dos looks, já chamativos por si só, Gaga utilizou acessórios como um carrinho de brinquedo com garrafas de champanhe e um guarda-chuva. E se você achou pouco: foram quase 7 milhões de dólares em joias, segundo o site E!, com um colar de ouro e diamantes, um par de brincos e cinco anéis, da Tiffany.

O MET Gala é um baile temático organizado anualmente pela revista Vogue, com o objetivo de arrecadar verba para o Instituto de Figurinos do museu nova-iorquino. O tema deste ano foi "Camp: Notes on Fashion", que explora o exagero e o artificial.

Assista a transformação de Lady Gaga no tapete rosa do MET Gala (via Variety):