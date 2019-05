Grey's Anatomy: Ator revela não saber nada sobre o futuro do seu trabalho na série

O episódio de número 22 da 15ª temporada de "Grey's Anatomy" ameaçou o futuro de um dos casais mais queridos do momento: Levi Schmitt (Jake Borelli) e Nico Kim (Alex Landi).

Depois do seu personagem fazer uma entrevista para trabalhar em San Francisco, o ator que interpreta Nico confirmou a participação no elenco fixo da segunda temporada da série "Insatiable" da Netflix, o que culminou em rumores de uma saída do drama médico.

Em entrevista ao Hollywood Life, Landi confessou que sabe muito pouco sobre o futuro do seu personagem na próxima temporada: "Estou no escuro, assim como todos vocês".

Além disso, Landi revelou que nos próximos episódios veremos um lado da sua personalidade que ainda não conhecemos.

“Nico era, obviamente, muito confiante, um pouco arrogante e acha que é o melhor médico do hospital. Eu acredito que esta tragédia em que ele mata alguém pela primeira vez (…) o traz de volta a Terra. Ele percebe que ele não é invencível. Ele percebe que cometeu um erro. Nada é perfeito. Ele percebe isso. E agora é tudo sobre o resultado de como ele vai lidar com isso… Vamos ver se Levi e Nico conseguem se recuperar. É interessante para os fãs”, explicou um pouco mais otimista sobre o futuro de seu caráter.

Será que continuaremos vendo Nico na próxima temporada?