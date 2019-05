Cantora Dido fará shows no Brasil pela primeira vez em novembro

A cantora e compositora Dido anunciou que fará seus primeiros shows no Brasil em novembro. Ela começa a passagem pelo País por São Paulo, no dia 2, no Credicard Hall.

Depois, Dido vai se apresentar no dia 3 em Belo Horizonte, no Km de Vantagens Hall BH; em Curitiba, no dia 6, no Teatro Positivo; e, no Rio de Janeiro, dia 8, no Km de Vantagens Hall RJ. Os ingressos serão vendidos pela Ticket For Fun – exceto em Curitiba, que ficará a cargo da Disk Ingressos.

Britânica, que ficou seis anos sem mostrar discos e 15 sem sair em turnê, ela lançou em março deste ano o álbum Still On My Mind, sendo esse seu quinto disco, em 20 anos de carreira.

Dido surgiu nos anos 1990 e emplacou hits românticos como Thank you e White Flag.

Confira as datas: