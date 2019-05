Atriz Lady Francisco está internada na UTI após tentar separar briga de cachorros

A atriz mineira Lady Francisco, 79 anos, está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Rio de Janeiro, após sofrer uma queda enquanto tentava defender seus cachorros, que brigaram com outros animais em um parque.

Segundo informações do jornal O Dia, a veterana, cujo último papel foi em Malhação em 2018, caiu e quebrou o fêmur. O acidente ocorreu no dia 28 de abril.

Além de cuidados com a fratura, a atriz precisou colocar uma prótese no quadril. Em contato com o jornal, a família afirmou que o estado de saúde de Lady Francisco é estável.