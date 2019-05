Angelina Jolie se recusa a interpretar Celine Dion em filme e causa climão

Angelina Jolie deixou Celine Dion desapontada ao recusar o convite de interpretá-la no cinema. Segundo o site Radar Online, a cantora teria pedido à atriz para estrelar um filme biográfico, mas não foi atendida.

"Há anos o grande sonho de Celine é uma adaptação musical de sua vida, carreira e casamento com Rene [Angelil]", disse uma fonte à publicação. "Ela quer que isso aconteça tanto para seus filhos quanto para seus fãs, e estava certa que Angelina faria o papel".

Apesar da expectativa, a ex-mulher de Brad Pitt se negou a participar do trabalho alegando que estava muito ocupada. "Celine considerava Angie uma boa amiga e ficou arrasada por ela ter recusado o papel", contou a fonte. "A amizade delas certamente não sobreviverá a isso e, depois de perder uma protagonista do nível de Angelina, esse pode ser o fim do projeto", concluiu a pessoa ouvida pelo site.