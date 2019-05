Thomas Harres ocupa as segundas-feiras do Centro da Terra

O produtor musical, músico, baterista e percussionista carioca Thomas Harres, que vive há três anos em São Paulo, sobe ao palco do espaço cultural Centro da Terra para quatro segundas-feiras de shows. O primeiro acontece nesta segunda (6) e a sequência está marcada para os dias 13, 20 e 27 desse mês, sempre às 20h.

Cada dia, Harres receberá convidados diferentes, o que significa shows diferentes, em todos os sentidos, inclusive na temática.

Nesta segunda, com “A Pele”, a percurssão domina, combinada com a voz de Negro Leo. No dia 13, “A Manifestação” tem companhia de Thiago França, Dudu Tsuda e Ava Rocha, entre outros.

Para o dia 20, “Água Ardente”, é a vez de Lenna Bahule e Sthe Araujo. E no dia 27, com “O Abismo”, estarão no palco Juçara Marçal e Kiko Dinucci.

O Centro da Terra fica na rua Piracuama, 19, Perdizes; tel.: 3675-1595. O ingresso tem o preço sugerido mínimo de R$ 20.