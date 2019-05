Theatro Municipal de SP abre espaço para o ‘happy hour’

As apresentações gratuitas das séries Happy Hour e Quartas Musicais continuam em maio no Theatro Municipal de São Paulo (pça. Ramos de Azevedo, s/nº) sempre às 18h.

Nesta segunda-feira (6) é a vez do pianista Julio Cruz e o violoncelista Diego Costa, que executam Sonata n°1 para violoncelo e piano, de Johannes Brahms, um dos maiores nomes da música clássica. Junto com o clarinetista Rafael Fontes, o pianista Julio Cruz apresenta a Sonatina para clarinete e piano, de Malcolm Arnold, a Sonata para clarinete e piano, de Camille Saint-Saëns, e o prelúdio Five Bagatelles, de Geraldo Finzi.

Os ingressos são distribuídos 1 hora antes de cada espetáculo na bilheteria e as apresentações ocorrem no hall ou no salão nobre.