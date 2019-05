Tardes da Band têm mais conteúdo local

Muita informação e interatividade com o público serão as marcas do “RS Acontece”, o novo telejornal da Band RS. O programa, que entra no ar nesta segunda-feira (6), às 13h30, terá a apresentação do jornalista André Machado.

Com exibição de segunda a sexta e duração de 30 minutos, o novo jornal vai informar o telespectador sobre todos os fatos importantes do dia – da previsão do tempo ao mercado financeiro, passando por questões relevantes na nossa cidade e também no país.

Leia mais:

Meghan Markle dá à luz um menino

Tom Holland divulga trailer de ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’

“Mais do que surpreender o telespectador com a qualidade do trabalho que vamos apresentar diariamente, queremos mesmo é ser surpreendidos pela nossa audiência. O “RS Acontece” é um programa de mão dupla e vai crescer com a demanda dos gaúchos”, afirma André Machado, que também está à frente do “90 Minutos”, na Rádio Bandeirantes.

Inspirado pelo jornalista Ricardo Boechat (que morreu em fevereiro passado), Machado também aposta no contato direto com o público e já divulgou seu número de WhatsApp nas redes sociais para receber sugestões de pautas e matérias.

Outra novidade desta segunda-feira na Band RS está no formato do programa “Os Donos da Bola”, que passa a contar com a participação diária do time de comentaristas do “Toque de Bola”, da Rádio Bandeirantes.

Eles vão dividir com a apresentadora Cris Barth as informações sobre Grêmio, Inter e outras notícias do futebol, e também vão ficar mais tempo no ar: a partir de agora, “Os Donos da Bola” vai das 12h30 às 13h30. “Vai ser uma integração total. Além de rádio e tevê, estaremos ao vivo na internet. Ou seja, sempre vamos ficar conectados com o torcedor gaúcho em uma das mídias”, diz Cris Barth.

Já Regina Lima e seu “Band Mulher” entram no ar um pouco mais tarde, a partir das 14h. A atração feminina da Band RS segue oferecendo entretenimento e informação com convidados especiais e a participação de Evandro Hazzy.