Ex-integrantes do RBD farão show especial com sucessos do grupo

O ano das reuniões! Depois de Sandy & Junior e dos Jonas Brothers, o ex-integrante do grupo mexicano RBD Christian Chavez confirmou um show especial no Peru para celebrar a carreira do sexteto ícone da cultura pop dos anos 2000.

O show será no dia 7 de junho em Lima, capital e maior cidade do país latino-americano. A apresentação "Corazones Rebeldes" (Corações Rebeldes, em português) é muito esperada pela participação surpresa de alguma das integrantes mulheres do grupo – Anahi, Dulce María ou Maite Perroni. O nome, porém, não foi revelado.

Os ingressos custam entre R$ 79 e R$ 358 e estão a venda no site peruano Teleticket.

O RBD foi um grupo musical que durou entre 2004 e 2009, embalado pela produção da novela mexicana Rebelde. O sexteto era formado por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni. Foram seis discos de estúdio e três registros ao vivo.

O grupo se tornou uma febre no Brasil e se apresentou no país em quatro oportunidades, entre 2006 e 2008. Na primeira apresentação, no estacionamento de um shopping em São Paulo, um acidente ocasionou a morte de três pessoas.