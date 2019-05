Por que o filho de Meghan e Harry ainda não pode ser chamado de príncipe?

Entre todos os trâmites usuais que seguem o nascimento de uma criança, o Príncipe Harry e a duquesa de Sussex, Meghan Markle, ainda têm uma regra de etiqueta a seguir após o parto de seu primeiro filho, na manhã desta segunda-feira (6), em Londres.

O menino, cujo nome ainda não foi divulgado, não pode ser chamado de príncipe, como seu pai. Pelo menos por enquanto. É que o título não é mais transmitido de pai para filho desde 1917, quando o rei George V deu um 'corte' na tradição.

Para ser conhecido como Príncipe, o priminho dos príncipes George, 5 anos, Louis, 1, e da princesa Charlotte, 4, filhos do Príncipe William, precisa receber aprovação especial da rainha Elizabeth II, sua bisavó. Uma possibilidade é que ele use um título menor do pai, como Conde de Dumbarton.

O primogênito de Harry e Meghan é o sétimo na linha de sucessão, atrás do avô, do tio, dos primos e do próprio pai.