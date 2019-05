MTV MIAW 2019: Confira a lista completa de indicados nas 29 categorias

Estão abertas as votações para o MTV MIAW 2019! A premiação da emissora, ainda sem data confirmada, conta com 29 categorias entre música, séries, cultura pop e influenciadores digitais – sobra espaço até para os animais de estimação!

A cantora Anitta lidera as indicações, concorrendo a prêmios de oito categorias. O público pode votar pelo site oficial do evento ou pelo Twitter, usando as hashtags #MTVBR específicas para cada categoria e indicado – é possível participar quantas vezes quiser. Na rede social, retuítes também contam como voto. Pelo Instagram também é possível votar comentando com as hashtags as publicações do perfil da emissora.

Confira a lista completa de indicados da segunda edição do MTV MIAW: