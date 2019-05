Deboche de Helton e filosofia de Rodrigo marcam episódio do MasterChef Brasil

Ao longo de suas temporadas, o MasterChef Brasil foi marcado por diversas frases que trouxeram personalidade ao programa. Como não lembrar do icônico "senta na graxa" do jurado Henrique Fogaça ou saber que "the sky é o limite" graças a cozinheira Lubyanka Baltar?

Fora as expressões que eternizaram, tais como "tômpero" de Erick Jacquin e "cebora" de Jiang Pu. No episódio deste domingo, 5, não foi muito diferente. O deboche do estudante Helton Oliveira e a filosofia do engenheiro ambiental Rodrigo Massoni se destacaram nas redes sociais graças às suas falas.

#masterchefbr “entreguei na mão de Deus , mas ele estava ocupado com outra coisa” Melhor frase. Muito ÍCONE @MC06_Rodrigo pic.twitter.com/PrD2sooWoJ — O BOBO FUI EU (@Vida19897523) May 6, 2019

"Entreguei na mão de Deus mas acho que ele tava ocupado com outra coisa" essa frase define a minha vida #MasterChefBR — Pietra (@pieetragomes) May 6, 2019

Vou usar essa frase do Rodrigo pra vida. #MASTERCHEFBR — Ow Maquetes Loucas (@Manuel_Barros) May 6, 2019

"se estou jogando sujo tenho que pegar um pano para me limpar" chocado com deboche do helton. #MasterChefBR pic.twitter.com/cWnUdaZnYh — Gui Stark (@Aguinaldinho) May 5, 2019

" Se eu estou jogando sujo, vou pegar um pano e limpar " #MasterChefBR pic.twitter.com/W7mNz3Gk7h — Anagmoraes (@Anagmoraes1) May 5, 2019

Outras frases também se destacaram ao longo da noite, como a do cozinheiro Renan Corrêa, da chef Paola Carosella e do chef Jacquin.

"não me queira ver como inimigo" Renan me representando com essa frase #MasterChefBR — Gio (@gi_carvalhoo) May 5, 2019

"olha ele trazendo o prato pra doação de órgãos" #MasterchefBR pic.twitter.com/Pe3a3eQyt7 — camila ⎊⍟ (@cmilavy) May 6, 2019

"É médio, mediano, mas é bom, médio existe, não existe, você é a prova de que existe." #MasterChefBR pic.twitter.com/nxkreIMRKL — The Nando (@RockLucena) May 6, 2019

A participação do chef Ravi Leite não passou em branco, principalmente pelo seu jeito direto de ser (e ensinar):

Ravi: " Não quero ninguém cortando o dedo " * 10 MINUTOS DEPOIS * – " Cortei! "

– " Cortei também "#MasterChefBR pic.twitter.com/8orX7GA9n9 — Vinii (@viniceraa_) May 6, 2019

E já que estamos falando de trapalhadas na cozinha, Haila Santuá se destacou neste quesito e preocupou seus fãs – mas talvez não muito, já que eles estão começando a ficar habituados.

A Haila quando anunciam a prova: Nossa, eu faço isso todo dia. Vou mandar bem. ~~ 5 minutos de prova Haila: Alguém pega um bowl com gelo pra mim? Cortei minha mão fora#MasterChefBR — Fernando (@FeHh_Rodrigues) May 6, 2019

Eu esperando a Haila começar a chorar no programa de hoje #MasterChefBR pic.twitter.com/wz6kQEj8o1 — Lulu ◟̽◞̽ (@Isfrozayne) May 6, 2019

Haila, o sabor está todo na farofa / esqueci de colocar a farofa #MasterChefBR pic.twitter.com/NBtsm4ER82 — Lais Vidal (@VidalLaah) May 6, 2019

MEIA HORA FALANDO DA FAROFA PRA ESQUECER DE COLOCAR NO PRATO KKKKKKKK

O AUGE #MasterChefBr pic.twitter.com/dXZsaVvZrk — Daniel Camilo (@Camilo_Dan_) May 6, 2019

Haila se atrapalhando na prova, lembrei q elas faz isso todo programa e se escapa #MasterChefBR pic.twitter.com/YkVZYPWj0Z — Gusta (@Gustavo92609759) May 6, 2019

E é claro que o programa já deixou com um gostinho de quero mais com a prévia da próxima prova em equipes:

Quando eu descubro que tem lasanha no almoço da empresa. #MasterChefBR pic.twitter.com/htxt6GF7pO — MattyBala 🚕 #PowerCoupleBrasil (@MattyBala) May 6, 2019