Marcos Mion mostra resultado de sessão de sete horas em tatuagem hiperrealista de Jesus

Finalmente tenho meu mestre, meu guia, meu pai tatuado na pele🙏🏼Pelo menos a primeira etapa e, sim, ainda tá longe de terminar. . Graças ao Instagram tenho acesso aos melhores tatuadores do mundo e já taquei tinta com alguns deles, mas toda vez que mostrei meu braço com o dragão e disse que era ali que queria cobrir com Jesus, os caras diziam que não era possível principalmente por causa da posição do dragão. . E então o Instagram me oferece pra seguir um tatuador brasileiro, @chicomorbene e eu aceitei. Foi admiração à primeira vista! Na mesma hora mandei DM pra ele e começamos a conversar sobre meu projeto. . “Não é o ideal, mas eu vou dar um jeito nesse braço e vc vai ter um trabalho com a assinatura Chico Morbene”, ele disse. Pronto, me ganhou. Tive oportunidade de tatuar com outros depois disso, mas resolvi esperar pq quanto mais eu via o trabalho do Chico, mais eu entendia a galera chamando ele de mestre do realismo! . Na foto fica tão evidente o talento dele que, apesar da dor inacreditável, eu só consigo sentir gratidão e o quanto valeu a pena! Foi uma sessão das 17:00 até às 12:30am direto. E vamo ter pelo menos mais uma igual pra fazer toda a parte de trás e de dentro do braço. . Estou numa idade onde não tenho mais aquela disposição pra ficar horas e mais horas sentindo dores excruciantes, como fazia quando era moleque. Portanto, pra eu tatuar hoje tem que ser algo muito especial; que faça muito sentido e tenha muito valor. Obrigado meu mano @chicomorbene to realizado e feliz demais com a homenagem feita a Jesus Cristo🙏🏼🙌🏼Vc arrebentou, mano! . #Tattoo #tattoocoverup #coveruptattoo #tattoos