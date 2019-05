Juntos desde Avenida Brasil, Débora Falabella e Murilo Benício terminam relacionamento

Casal formado nos bastidores de uma das principais novelas dos últimos anos, Débora Falabella e Murilo Benício não estão mais juntos.

Os atores começaram a namorar durante "Avenida Brasil", novela das 21h exibida em 2012, e confirmaram a separação ao site do jornal Extra via assessoria de imprensa. Na história de João Emanuel Carneiro, Tufão, personagem de Benício, se apaixonou por Nina, papel de Débora, mas ela acabou ficando com Jorginho (Cauã Reymond), seu namorado de infância.

O último trabalho conjunto dos dois a ir ao ar foi na série "Se Eu Fechar os Olhos Agora", exibida até a semana passada. Eles interpretaram marido e mulher.

Em "Nada Será Como Antes", de 2016, eles também fizeram par. Eles trabalhariam juntos na versão brasileira da série britânica "Doctor Foster", mas, segundo o jornal Extra, Débora não fará mais parte do projeto por conflito de agenda.