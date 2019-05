‘Ilha das Flores’ é eleito o melhor curta brasileiro de todos os tempos

O curta-metragem “Ilha das Flores”, de Jorge Furtado, foi eleito o melhor curta brasileiro de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

A votação, feita entre os cerca de cem associados da entidade e especialistas convidados, vai servir de base para o livro “Curta Brasileiro – 100 Filmes Brasileiros”, que terá lançamento até o final do ano. Lançado há exatamente 30 anos, “Ilha das Flores” arrebatou o público do Festival de Gramado em 1989 e depois seguiu carreira internacional, sempre com muitos prêmios.

Em segundo lugar na votação da Abraccine está “Di” (1977), de Glauber Rocha, seguido por “Blábláblá” (1968), de Andrea Tonacci.