Final de 'Friends' completa 15 anos: Conheça a música que quase foi tema de abertura da série

Esta segunda-feira é marcada pelos 15 anos da transmissão do último episódio de “Friends”, uma das séries de maior sucesso da história da televisão.

Depois de 10 temporadas e 236 capítulos, Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc), Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox) e Phoebe (Lisa Kudrow) disseram adeus aos fãs em 06 de maio de 2004, durante uma audiência de mais de 50 milhões de telespectadores.

No entanto, “Friends” nem sempre foi da mesma forma que conhecemos e até mesmo a icônica música, “I'll be There For You”, do “The Rembrandts”, acabou substituindo a primeira opção de abertura.

De acordo com o Infobae, a música inicial seria “Shini Happy People”, do REM, que inclusive foi usada no episódio piloto, quando o nome da série ainda era “Friends Like Us”. Confira: