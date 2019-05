Festival leva grandes nomes do Jazz ao Rio de Janeiro e Brasília

Rio de Janeiro e Brasília revezam nesta semana o posto de capital do Jazz para o festival Mistura Internacional. O evento reúne nomes nacionais e internacionais do estilo musical nas duas capitais.

Serão quatro sessões, duas por dia, sempre às 20h e 22h. No Rio, os encontros ocorrem no Hotel Othon em Copacabana, zona sul, nos dias 10 e 11 de maio. Já em Brasília, o festival será no B Hotel, asa norte, nos dias 9 e 14 de maio.

No primeiro dia do Mistura Internacional para cada cidade, o pianista americano Kenny Barron – eleito um dos melhores do mundo pela crítica – se junta a Nilson Matta e Rafael Barata no show “Jazz & Brazilian Connection”. Abrem o dia a cantora e atriz Taryn Szpilman e o paulistano Osmar Milito.

Já no segundo dia, o “Golden Striker Trio” ataca com os americanos Ron Carter no baixo e Russell Malone na guitarra, além do nicaraguense Donald Vega no piano. A abertura fica com a dupla Alma Thomas e Pedro Milman, figurinhas carimbadas na cidade maravilhosa.

Os ingressos custam a partir de R$ 70 e podem ser comprados pela plataforma TUDUS.