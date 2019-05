Daenerys Targaryen cafeteira? Produção esquece copo em cena de 'Game of Thrones'

O mundo fantasioso de "Game of Thrones" não é futurista ou moderno, mas parece que a Daenerys Targaryen gosta de um café da Starbucks. No episódio exibido pela HBO de domingo (5) os fãs se atentaram a uma falha da produção, onde um copo da cafeteria foi esquecido na cena.

O momento envolve vários personagens, sendo um deles a alter-ego de Emilia Clarke. Ela aparece sentada à mesa com o objeto em questão na frente dela.

Obviamente, os internautas não perderam tempo e a onda de memes e piadas se espalhou nas redes sociais. Esse foi o quarto episódio da última temporada da série, que se encerra no sexto capítulo. Será que mais copos aparecem até lá?

Veja as reações do ocorrido:

Imagina o trabalho do cara n Starbucks pra colocar o nome todo da Daenerys #GameofThrones pic.twitter.com/AoOzqhwHkE

segunda-feira e eu to só o copo de starbucks esquecido na filmagem da cena de game of thrones https://t.co/heMYKm7WS0

Não querendo acusar ninguém não, mas o copo do Starbucks está na frente da cadeira de quem? Do senhor protetor do norte, Jon Snow. Já tava se preparando para a ressaca. Expresso é o engov de Westeros 😂 #GameOfThrones #GOTS8E4 pic.twitter.com/6oNQzFdFPA

