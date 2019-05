Charlize Theron não tem certeza sobre futuro de 'Velozes e Furiosos'

Charlize Theron não tem "ideia" se ela estará no próximo filme de 'Velozes & Furiosos'.

A atriz, 43 anos, interpretou a ciberterrorista Cipher no longa-metragem de 2017, 'The Fate of the Furious' – oitava produção da franquia de ação – mas ela está completamente sem saber se será procurada para 'Velozes & Furiosos 9'.

Em entrevista ao programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen', ela admitiu: "Não tenho a menor ideia!".

A estrela de 'Long Shot' ainda não recebeu um telefonema dos produtores, então ela tem "um sentimento" de que não irá reprisar seu papel.

Ela acrescentou: "Ninguém me ligou, então tenho a sensação de que talvez eu não esteja nele".

O próximo filme de ação contará com Vin Diesel retornando como o protagonista da franquia, Dominic Toretto, enquanto Michelle Rodriguez (Letty) e Chris 'Ludacris' Bridges (Tej) também estarão de volta.

Jordana Brewster foi confirmada para retornar como a irmã de Dom, Mia, e a pré-produção no nono filme começou em fevereiro de 2019, em Londres.

'Velozes & Furiosos 9' foi originalmente programado para abril de 2019, mas a sequência atualmente sem título foi adiada e será lançada mundialmente em 22 de maio de 2020.

Charlize atualmente pode ser vista na comédia 'Long Shot', na qual ela interpreta a Secretária de Estado dos EUA, Charlotte Fields, e embarca em um relacionamento improvável com o jornalista Fred Flarsky (Seth Rogen).