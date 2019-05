Samara Felippo diz a filhas que não quer presente de Dia das Mães

View this post on Instagram

Decidi burlar esse capitalismo que nos extorque durante o ano inteiro. Não passamos um mês sequer sem ter a ânsia de chegar aquela data comemorativa e consumir. Pera… setembro ta se salvando ainda. Mas aí tem os aniversários. Nao dou presente nem em festinha de amiguinho de filho hoje em dia. 😂 Elas fazem um desenho, pintam uma tela, amarram uma fita e dão com todo carinho pro amigo(a). Nos vemos na obrigação de dar presente o tempo todo e há de vc se não presentear o namoradão, ou sua princesona dia 12, o amigo dia 20, o papai em Agosto, a vovó 🤔, vovôs tem data? Affe. Eu não quero presente filhas!!! Nem quero que vocês se preocupem se é dia da mãe ou nao. Meu lugar junto de vocês é cativo e vitalício, é amor e parceria. É todo dia!! Imagina se eu resolvo não passar o dia das mães com minhas filhas? Quantos irão pegar o dedão e apontar!? 🙄 Quer dar presente pra uma mãe? Fique com os filhos dela e a deixe ir pra balada dançar, encher a cara se quiser, e acordar em paz e com tempo de recuperação da ressaca (presentão👍🏼) Dê uns dias num spa. Dê um livro e pelo menos 3hrs livres no dia pra ela lê-lo. Ajude-a com as tarefas de casa. Dê uma viagem. Dê sua escuta quando ela precisar desabafar. Dê o ombro e empatia quando ela quiser só chorar. Ouuuuu compre de uma mãe! Tantas mulheres fazendo coisas incríveis por aí❤️ Marca seu trabalho aqui 👇🏼ou marque uma mãe empreendedora. To quase fazendo uma festa só de mães no dia das mães!! Deus me livre quem me dera!! #maternidadereal #marqueumamaeempreendedora 👊🏻 👚@amulherqueengoliuomundo