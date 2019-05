MasterChef Brasil: Natália é a eliminada deste domingo

A prova de eliminação deste domingo (dia 5) foi a preparação de um Poke, prato havaiano que pode levar peixe cru, vegetais, arroz Gohan (japonês) e ingredientes variados, ao gosto do participante.

Como se trata de um prato exótico, o chef Ravi Leite, que participou do MasterChef Profissionais, foi convidado para mostrar aos participantes como se monta esse prato e algumas opções.

O Chef explicou que Poke significa "cortar" e a prova é um teste de como cortar e combinar os alimentos.

Os cozinheiros tiveram 45 minutos para apresentar suas versões do Poke.

E Natália foi a eliminada da prova e do programa neste domingo. "Eu achei muito massa e ele super simpático. Fiquei empolgada com a prova, mas o meu arroz ficou muito ruim. Eu realmente eu errei no vinagre e o ponto também estava ruim", lamentou.