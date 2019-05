Gracyanne Barbosa e Belo causam tumulto em loja de roupas em São Paulo

Gracyanne Barbosa e Belo causaram tumulto em São Paulo neste sábado, 4. A musa fitness e o cantor apareceram em um evento de uma loja no bairro do Bom Retiro, região central da capital paulista.

No local, o casal posou para os fotógrafos, conversou com os fãs e protagonizou um beijaço no meio do povo. Belo também aproveitou para tirar uma casquinha da amada e arriscou uma mão boba em seu bumbum.

O cantor e a musa fitness costumam atiçar a imaginação dos fãs com fotos e poses provocantes nas redes sociais. No final do ano passado, Gracyanne fez a temperatura subir no Instagram ao compartilhar uma foto em que aparece de biquíni fio-dental beijando Belo, que segura seu cabelo.

Ela aproveitou o momento para se declarar ao amado, com quem é casada desde maio de 2012. "Queria escrever muitas coisas, mas descobri que amar é muito mais que sentir do que dizer. E mesmo milhões de frases bonitas jamais alcançariam o que sinto por você. Te amo mais que tudo", disse à época.