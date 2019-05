Quanto ganha Robert Downing Jr. Por ‘Vingadores: Ultimato’? Confira o cachê astronômico do ator

O Homem de Ferro é, junto com o Capitão América, vivido por Chris Evans, protagonista das histórias do Universo Cinematográfico Marvel(UCM), que finalizou na última semana, com a estreia de “Vingadores: Ultimato”.

Contudo, o que virou notícia esta semana é a grana que a Marvel pagou ao ator que viveu Tony Stark nas telas. A revista Hollywood repórter trouxe a público os rendimentos do ator Robert Downing Junior no ultimo filme “Vingadores: Guerra do Infinito”: 75 milhões de dólares, segundo a publicação.

REUTERS/Mario Anzuoni

Pagamento por 'Vingadores: Ultimato' ainda é mistério

Não se tem ideia de quanto Downing receberá por esta ultima participação no UCM, tendo em vista que o contrato se encerra neste filme. Alguns canais de Youtube especulam que ele chegará à cifra astronômica de 200 milhões de dólares, contando cachê, bônus e porcentagem de bilheteria.

O mais impressionante foi a revelação de que o ator recebeu 5 milhões de dólares por dia para fazer pequenas participações no filme “Homem Aranha: De Volta ao Lar”. Os três dias de trabalho renderam 15 milhões para o ator.

Mecanismos de bônus da Marvel

Reprodução/ Divulgação

Isso porque o cachê dos personagens da Marvel está atrelado ao desempenho na bilheteria. Segundo a publicação, Scarlet Johansson, atriz que dá vida à Viúva Negra, vai embolsar 20 milhões de dólares no filme solo da personagem, na qual ela própria produzirá, e que deve chegar em 2020.

Os bônus da companhia eram ativados quando os filmes arrecadavam mais de 500 milhões de dólares, essa cifra subiu para 700 milhões e, neste último lançamento, só será ativado depois que o filme arrecadar 1,5 bilhão mundialmente. Parece muito, no entanto, em uma semana de exibição, “Vingadores: Ultimato” já embolsou 1,2 bilhão de dólares.