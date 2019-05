No início do fim de semana, 'Vingadores: Ultimato' soma US$1,9 bilhão em bilheteria

E a caminhada para ultrapassar "Avatar" continua! De acordo com o site Deadline, "Vingadores: Ultimato" já soma até este sábado (4) mais de US$ 1,9 bilhão em bilheteria no mundo todo.

O valor se refere à quantia acumulada na sexta-feira (3). Portanto até domingo (5) o filme da Marvel deve ultrapassar a marca de US$ 2 bilhões e provavelmente os três longas que estão a sua frente na lista de maiores bilheterias mundiais, que são "Vingadores: Guerra Infinita" (US$ 2,046 bilhões), "Star Wars: O Despertar da Força" (US$ 2,068 bilhões) e "Titanic" (US$ 2,187 bilhões).

Os números arrebatadores superaram as expectativas dos realizadores, que já eram muito altas. Nos Estados Unidos e Canadá, o longa-metragem abriu com US$ 350 milhões, quase US$ 100 milhões acima do seu antecessor, com US$ 257,7 milhões e recordista até então.

Se tudo ocorrer como tem se desenhado, apenas o estrondoso "Avatar", que rendeu US$ 2,7 bilhões mundialmente, será a produção a ser batida nas próximas semanas.

"Vingadores: Ultimato" é dirigido pelos irmãos Joe e Anthony Russo e encerra o arco da equipe original da Marvel nos cinemas, formada por Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Gavião Arqueiro e Viúva Negra.