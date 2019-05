Giro: Roberta Sá canta composições inéditas de Gilberto Gil

O disco é de Roberta Sá, mas a participação de Gilberto Gil é mais do que especial nas 11 músicas de “Giro”, recém-lançado pela cantora.

O mestre da música brasileira compôs todas as canções, sozinho, ou em parcerias pra lá de especiais, como com Jorge Ben Jor em “Ela Diz Que Me Ama”, 45 anos depois desse último encontro.

A ideia do álbum surgiu em 2016, em um almoço na casa do jornalista Jorge Bastos Moreno – parceiro da faixa “Afogamento”. Pouco tempo depois o artista entregou a música “Giro” – que leva as primeiras sílabas dos nomes do cantor e da cantora. Para produzir tudo o trabalho ficou com Bem Gil.

Gilberto participa como músico em todas as faixas e Roberta não esconde a alegria em tê-lo por perto. “O processo foi muito afetuoso, a gente não teve pressa alguma. Gil é uma pessoa muito generosa e, acima de tudo, um músico apaixonado por quem pensa e faz música. Esse álbum é, sem dúvida alguma, a maior alegria da minha carreira, nesses 15 anos”, conta.