Em novo disco, Felipe Cordeiro quer fazer você suar

Considerado um dos principais expoentes da renovação musical do Pará na última década, Felipe Cordeiro tem estado tão em evidência nos últimos anos que nem parece que seu último disco, “Se Apaixone pela Loucura do Seu Amor”, foi lançado em um já longínquo 2013.

De lá para cá, ele fez parcerias e produziu diversos artistas, tocou muito em festas por todo o país e lançou o DVD ao vivo “Brea Époque”, mas nada de novas canções – até agora.

Lançado no fim de março, após ser alvo de uma campanha de financiamento coletivo, “Transpyra” é fruto de um aprofundamento de Cordeiro naquilo que lhe é mais caro: as sonoridades dançantes que a guitarrada paraense é capaz de catalisar.

Isso faz com que o nome do álbum funcione quase como um slogan: no fim das contas, o objetivo de Cordeiro é fazer o ouvinte perder a cabeça e suar bastante.

Manejando sua guitarra – e ainda mais hábil nos sintetizadores –, o paraense convida a uma movimentada dança a dois desde a batida cadenciada da abertura, com “Sou Você”, seguida por “Festa de Irará” – ambas colaborações com Arnaldo Antunes.

Esse viés acelera e ganha ares ainda mais tropicais nas parcerias que ele faz com o próprio pai, Manoel Cordeiro, resultando na instrumental “Lambada do Combu” e na divertida “Pepeu e Papai”, criada ao lado de Pepeu Gomes.

No meio disso, há espaço para participações, como em “Perfil”, com Tulipa Ruiz, e “Onde É que Eu Vou Parar”, com o tempero sempre especial do carimbó da decana Dona Onete.

“Demais” tem ecos do clássico “Palco”, de Gilberto Gil, e a provocativa “Eu Entendo Mas Não Sou Entendido” se destaca ao colocar o guitarrista numa posição semelhante a de um MC ao defender liberdade sexual.

Com produção de Kassin, “Transpyra” entrega onze bem embaladas canções para o repertório de Cordeiro. E, ao que tudo indica, todas vão sobreviver com louvor na pista.

“Transpyra” Felipe Cordeiro – Ybmusic – Disponível em streaming