Em ‘Matriz’, Pitty explora influências do reggae e do rap

Quando surgiu no cenário musical no início dos anos 2000, o fato de a roqueira Pitty ter nascido em Salvador era tratado como uma curiosidade inesperada. Agora, porém, após quinze anos de carreira e cinco sem lançar um novo disco, a cantora retorna com um álbum de inéditas que celebra suas origens baianas, o disco “Matriz”.

Se mantendo fiel à sua origem roqueira, a cantora se permite mais experimentações do que nunca em sua carreira solo – embora não tão profundas como o mergulho indie que ela promoveu no duo Agridoce (2011-2013). Na prática, Pitty mantém o espírito rebelde do início de sua carreira, mas permeia o rock com outros ritmos, como o reggae, o rap e o axé.

“Eu me domestiquei / Pra fazer parte do jogo / Mas não se engane, maluco / Continuo bicho solto”, resume Pitty no refrão de “Bicho solto”, canção que abre o CD mesclando guitarras e tambores em um estilo BaianaSystem.

O grupo baiano participa do álbum, inclusive, na canção “Roda” – música com participação de Russo Passopusso nos vocais. Ele traz elementos dos terreiros em um casamento interessante com o estilo “rodinha punk” das baterias e guitarras da faixa.

Além do BaianaSystem, o CD apresenta também participações da cantora baiana Larissa Luz em “Sol Quadrado” (faixa que encerra o disco e apresenta sonoridades de reggae); do cantor Lazzo Matumbi, um dos músicos mais tradicionais de Salvador e que colabora na melhor música do disco, a dançante “Noite Inteira”.

Outros bons destaques são a faixa “Te Conecta”, single com clima mais reggaeiro do disco; e também a dançante “Ninguém é de ninguém” (curiosamente, uma parceria da cantora com o marido dela, o baterista Dani Weksler)

“Matriz” apresenta 11 faixas e duas vinhetas que dividem o disco em três partes, embora o álbum inteiro tenha muita coesão. Pitty compôs ou participou de todas as composições do álbum.