Livro apresenta judaísmo para crianças

A jornalista Danielle Sommer acaba de lançar o livro infantil “Eu Sou Judeu”, que introduz o judaísmo para as crianças. A obra conta com ilustrações de Michelle Brodeschi e mostra costumes relacionados ao Shabat (dia do descanso) e símbolos como kipá (peça utilizada por judeus para cobrir a cabeça) e mezuzá (pequeno rolo de pergaminho com duas passagens da Torá).

Além disso, a publicação também traz um glossário, traduções de rezas como Shemá Israel e bênçãos do acendimento das velas, da chalá (pão trançado) e do vinho.

O livro pode ser adquirido por R$ 36 pelo site da Livraria Sêfer.