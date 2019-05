Califórnia oficializa 4 de maio como 'Dia de Star Wars'

O dia 4 de maio é conhecido popularmente como o "Star Wars Day" ("Dia de Star Wars") pelo trocadilho "May the Force be with you" ("Que a Força esteja com você") com "May the 4th be with you" ("Que o 4 de maio esteja com você"). Porém, na Califórnia, Estados Unidos, esta alcunha já não é mais informal.

O Estado aprovou na legislação a comemoração do dia no local. A ideia, que surgiu do deputado Tom Daly, foi oficializada na última quinta-feira (2).

A nova data especial também se deve a expansão da Disneylândia na Califórnia por meio de um parque temático, que se chamará "Galaxy's Edge". A atração será aberta no final do mês.

Este ano a franquia "Star Wars" promete fazer barulho nos cinemas devido ao encerramento da nova trilogia, com "A Ascensão Skywalker".